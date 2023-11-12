الطقس| أجواء شتوية على القاهرة وأمطار رعدية تصل إلى الصعيد بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وجود أجواء شتوية الآن على القاهرة الكبرى، وسط استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

سحب رعدية ممطرة على القاهرة

بحسب صور الأقمار الصناعية، عن الطقس اليوم، فإنها تشير إلى تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق مع تقدم ساعات اليوم.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، يكون ما بين المائل للحرارة والمعتدل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء مائلة للبرودة ليلا يصاحبها رياح وأتربة

ويكون أجواء الطقس اليوم، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول توزيعات فرص الأمطار، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا.

ويشهد الطقس على مدار ساعات اليوم، نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، على مختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة