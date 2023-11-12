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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد،   دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS .

وتتضمن التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات و الاستخدامات و الإحداثيات و الإصدارات و التقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية و متطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و نموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار) ،والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الى بدء الأسبوع الثالث والاخير من دورة TOT  بالاسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية ،والتى يستفيد منها 50 متدرباً موضحاً أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي ،ومعايير التقييم العامة للدوة التدريبية ،والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس ، وجلسة إعداد المشروعات ،والتدريب على الإلقاء فضلاً لقياس العائد من التدريب واستثماره ، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.


وأضاف وزير التنمية المحلية إلى استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى مؤكداً أن هذه الدورات  صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، و قيادة الادارة المحلية للنضج الرقمي.

كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.  

التنمية المحلية الأحد نظم المعلومات الجغرافية GIS هشام امنة التحول الرقمي

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