7 كلمات بين السجدتين ..رددهم يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

كانت الصلاة تفرج هموم الصحابة وكانوا يبكون عند دخولهم الصلاة وكانوا يخشعون وتخشع جوارحهم وهذا لأنهم يكونون بين يدي الملك الأعلى وقبلهم الله وتقبلهم.

دعاء بين السجدتين

وهناك ذكر مفضل بين السجدتين في الصلاة، فعلى العبد ان يقول بين السجدتين 7 ادعية، وهي" اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واسترني، واجبرني، وارزقني، وعافني"، ناصحًا العبد بحفظها.

أعظم دعاء تقوله فى الصلاة

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به ى صلاتي قال قل ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )).

دعاء في الصلاة

• اللهم باعد بينّي وبين خطاياي كما باعدّت بين المشرّق والمغرّب،اللهم نقنّي من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيّض من الدنس ، اللهّم إغسلنّي من خطاياي بالماء والثلج والبرّد.

• دعاء أثناء الركوع: «سبحان ربّي العظيم » ثلاث مرات ، سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي .

• دعاء بعد القيام من الركوع تقول: «ربنّا ولك الحمد حمدًا كثيراّ طيبًا مباركًا فيه،ملء السماوات وملءُ الأرض وملءُ ما بينهما وملءُ ما شئت من شيء بعد،أهل الثناء والمجّد، أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم لا مانّع لما اعطيت ولا معطي لما منّعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ».

• دعاء بين السجدتين تقول: «اللهم إغفر لي ولوالديّ، اللهم إرحمني، اللهم إرزقني، اللهم إهدنّي، اللهم أجرنّي، اللهم عافنّي واعفو عنّي».

• دعاء خلال السجود تقول: «سبحان ربّي الأعلى ثلاث مرات ، اللهم اغفر لي» ثم تدعي ما تشاء.

• دعاء ما قبل القيام التسليم تقول: «اللهم إني أعوذ بكَ من عذاب النّار وعذاب القبر، وفتنّة المحيّا والممات وفتنّة المسيح الدجّال».

دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الاستفتاح في الصلاة يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ لقراءة الفاتحة، ولا يجوز الجمع بين دعائين فعلى المسلم أن يختار أحدها ويدعو به:

• «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك».

• « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».

• «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت , أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ».

• « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيُمُ السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك مُلك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مِلك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت».

ادعية بعد الصلاة

• «استغفر الله العظيم» ثلاث مرات .

• اللهم أنت السلام ومنّك السلام تبارّكت وتعالّيت يا ذا الجلال والإكرام.

• «سبحان الله» تقال ثلاثة وثلاثين مرة .

• «الله أكبر» ثلاث وثلاثين مرة.

• «لا اله الا الله وحدّه لا شريك له، و له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

• قراءة آية الكرسي ، وسورة الاخلاص وسورتا الفلق والناس.

• يفضل أن تقرأ المعوذتين وسورة الاخلاص بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 3 مرات لكل سورة.

• تقول ما قبل التسبيح والدعاء: «لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمّة وله الفضّل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كرّه الكافرون».

• « اللهم لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منّعت ولا ينفّع ذا الجدّ منك الجدّ».

أدعية وأذكار بعد كل صلاة

(كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا انْصَرَفَ مِن صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. قالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كيفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ).[٣] (كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ يُهلِّلُ في دبرِ الصَّلاةِ يقولُ:لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ لَه النِّعمةُ ولَه الفضلُ ولَه الثَّناءُ الحسَنُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ ثمَّ يقولُ ابنُ الزُّبيرِ كان رسولُ اللهِ يهلِّلُ بهنَّ في دُبرِ الصَّلاةِ).

(عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ).

عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أخذَ بيدِهِ، وقالَ: يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ لا تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ).

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: (مَن قرأَ آيةَ الكُرسيِّ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ إلَّا أن يموتَ).

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عن يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ، قالَ: فَسَمِعْتُهُ يقولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ، عِبَادَكَ).

(عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ إذا سلَّمَ منَ الصَّلاةِ قالَ: اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ).

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان صلّى الله عليه وسلّم يقول بعد صلاة الصبح: (اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا).