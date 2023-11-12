محمد عبد الغني يعود لمباريات الزمالك المقبلة

انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية.

وتماثل محمد عبد الغني للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في العضلة الخلفية، و أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمامبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأصبح عبد الغني، جاهزاً من الناحية الطبية للعودة لمباريات الزمالك المقبلة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.