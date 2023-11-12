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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: السوق العقاري في مصر جاذب للاستثمار

أيمن سامي خبير عقاري
أيمن سامي خبير عقاري

قال أيمن سامي خبير عقاري ، خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع  ، إن القطاع العقاري في مصر جاذبًا للاستثمار، وذلك يرجع لتوافر العديد من العوامل ، يأتي من أهمها استمرار التوسعات العمرانية محليًا بشكل واضح، وارتفاع الطلب .

وأضاف سامي ، أن ارتفاع الطلب محليًا يأتي مدفوعًا باستمرار الزيادة السكانية ، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة أثر على حجم رؤوس الأموال الموجهة للاستثمارات العقارية بشكل عام على الصعيد العالمي والاقليمي

جدير بالذكر ، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية في النمو الاقتصادي، حيث تعتبر مؤشرات هذا القطاع أحد المؤشرات الرئيسة للأداء الاقتصادي، من خلال دورها الحيوي في توظيف العمالة ورفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

السوق التطوير العقارى التوسعات العمرانية القطاعات الاقتصادية مصر

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