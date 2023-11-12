برلماني: الرئيس السيسي يثبت بمواقفه القوية أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية

قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمواقفه القوية للدفاع عن القضية الفلسطينية، يثب دائما أن مصر وقيادتها السياسية لن تتخلي أبدا عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين.

القمه العربية الإسلامية بالرياض

وأكد سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في القمه العربية الإسلامية بالرياض، يؤكد على الدور المصري الريادي والتاريخي والمحورى، لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ بداية أزمة القضية الفلسطينية، تتصدر المشهد السياسي وتقدم كافة أوجه الدعم للإخوة الفلسطينيين في غزة وتقوم بتوفير كافة المساعدات لهم ، خاصة أن مصر كان لها دور كبير في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الرياض تاريخية وتحمل المجتمع الدولي مسئوليته من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.