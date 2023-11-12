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برلمان

برلماني يوضح أهمية إيجاد قيمة مضافة في الخامات المستخرجة من مناجم مصر

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية أن تكون هناك خطط؛ للعمل من أجل إيجاد قيمة مضافة في كل الخامات المستخرجة من مناجم مصر المختلفة.

إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اليوم؛ لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر، وعمل قيمة مضافة لها؛ بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت السلاب، إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية واضحة؛ من أجل الاستفادة من مناجم مصر، وما تحتويه من خيرات تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال: هيئة الثروة المعدنية قادرة على تحقيق مليارات أكبر بكثير من الذي تحققه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفير احتياجات مصر من العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة العمل من أجل زيادة الدخل المادي لهيئة الثروة المعدنية دون تحميل المنتج النهائي أي أعباء.

من جهته، أشار النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في التعامل مع الثروات المعدنية، حيث أن البحث والتنقيب يتم بطرق بدائية وعشوائية، وهو ما يتسبب في إهدار هذه الثروات.

وأكد أهمية أن تكون هناك استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل البحث والتنقيب، لا سيما وأن بعض المناجم يقوم بالبحث فيها بعض المقاولين وليسوا مصنعين؛ مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الثروات.

وأوضح معتز محمود، أن منجم العلاقي ما زال بكرا، ومن الممكن تعظيم الاستفادة منه على النحو المطلوب.

وفي ختام مناقشة طلب الإحاطة؛ أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الموافقات الخاصة بالعمل في منجم العلاقي بمحافظة أسوان.

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