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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تونس.. ويرتدي الزي التقليدي أمام ليبيا

صدى البلد

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول على ملعب الكرم بتونس، في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

شارك في المران جميع اللاعبين، وجاء المران قويا وحماسيا واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا وانتهي بتقسيمة طبّق خلالها الجهاز الفني بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

شهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس.

في السياق ذاته، عُقد اليوم الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من ، وائل رياض مديرا فنيا ، علاء عبده مدربا عاما ، رامي عادل مدربا مساعدا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي ، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال ، عادل محفوظ مديرا اداريا ، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا ، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي ، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات .

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