ارتفاع العدد إلى 73.. حزب الله يعلن استشهاد 2 من عناصره جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره، اليوم الأحد، ليرتفع العدد إلى 73 منذ بدء العمليات في جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف، وأوقع إصابات مؤكدة بها.