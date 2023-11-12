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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع العدد إلى 73.. حزب الله يعلن استشهاد 2 من عناصره جنوبي لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره، اليوم الأحد، ليرتفع العدد إلى 73 منذ بدء العمليات في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف، وأوقع إصابات مؤكدة بها.

حزب الله لبنان

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