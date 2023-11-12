كان نفسي تبقى غيبوبة.. أول تعليق من سلوى عثمان بعد وفاة والدها

أكدت الفنانة سلوى عثمان، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن موعد عزاء وجنازة والدها، لم تم تحديده حتى الآن؛ حيث توفي منذ قليل.

وأضافت سلوى عثمان: "وأنا في طريقي للمستشفى، كان نفسي أروح وألاقيها غيبوبة سكر، ولكن راضية بقضاء الله".

وفاة الفنان عثمان محمد علي

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

معاناة الفنان عثمان محمد علي مع المرض

تعرض الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، لأزمة صحية طارئة، حيث أصب بجلطة في المخ، وأعلن عن مرضه عبر حسابه على “فيس بوك”، حيث كتب: "أصبت بجلطة فى المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لتوي لمنزلي بالإسكندرية، لسه تعبان، والجلطة أثرت على ساقي، لكن الحمد لله على كل حال، أتابع العلاج بالأدوية، وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعي، وإذا لم تتحسن حالتي؛ سأعود للمستشفى".

وكشف الفنان عثمان محمد علي، أنه أصيب بالجلطة في أثناء تصوير أحد المسلسلات: "وقعت في الاستوديو، ونقلوني على المستشفى في القاهرة، وتواصل معي منير مكرم من النقابة، وزارني، وبعدها عدت لمنزلي في الإسكندرية".

وأشار الفنان الكبير إلى أن ابنته الفنانة سلوى عثمان، تواصل التصوير في المسلسل، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أحد من زملائه الفنانين، حيث قال: “ربما لا يعلمون بما أصابني”.

مشوار الفنان عثمان محمد علي

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل في أحد بنوك الإسكندرية.

أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، حيث شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

وشارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

معلومات عن عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية.

اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.