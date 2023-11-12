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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم ندوة بالوادي الجديد ضمن برنامج المرأة تقود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، والوفد المرافق الذي يزور المحافظة لعقد الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل القيادة التي تقدمها الأكاديمية.

وحضر الندوة التعريفية سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي المجلس القومي للمرأة وجامعة الوادي الجديد والأوقاف و الكنيسة ورائدات الأعمال من السيدات والشابات.

ووجهت نائب المحافظ خلال كلمتها التقدير والشكر للقيادة السياسية الداعمة لبرامج مدرسة المرأة لتنمية وتطوير المهارات الإدارية والشخصية للمرأة المصرية تحت مظلة الأكاديمية، والتي تخاطب كافة فئات المرأة بإختلاف اهتماماتها وتخصصاتها داخل وخارج مصر.

كما أعربت عن امتنانها لتواجد وفد الأكاديمية لأول مرة على أرض المحافظة، وحرصهم على التوعية بالبرامج التدريبية المقدمة والوصول لكل السيدات المستهدفات بجميع محافظات الجمهورية.

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من جانبه أشار مستشار الأكاديمية إلى أهمية التدريب وصقل المهارات والمعارف الأكاديمية كأحد أهداف التنمية المستدامة لتأهيل القيادات التنفيذية و الشبابية، مؤكدًا أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، ويتم القبول في البرنامج، من خلال التقديم والتسجيل إلكترونيًا، على منصة الأكاديمية الوطنية للتدريب، واختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل.

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كما تم عرض فيلم عن أبرز محطات عمل الأكاديمية وبرامجها منذ نشأتها، تضمن شروط وطرق التقديم بالبرامج المختلفة، وتم عقد لقاء مفتوح مع الحضور لمناقشة الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالبرنامج وحل أي معوقات تواجههن خلال عملية التسجيل.

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