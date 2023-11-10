5 توصيات في اجتماع محافظ الوادي الجديد وإدارة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي :

◾تحديد الأراضي القابلة للطرح بالمزاد بكافة المراكز من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وحصر المتخللات الواقعة بين المشروعات الاستثمارية وطرحها بالمزاد على أن تكون الأولوية للمشروعات المجاورة.

◾عرض موقف مشروعات مبادرة الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق، وسحب الأراضي غير المستغلة، وإلغاء ميزة التخفيض الممنوحة للمبادرة لمن قاموا بزراعتها في غير الغرض المخصص.

◾عدم منح عقود خاصة لمن قاموا بشراء الأراضي من شركات إلا بعد سداد المديونيات المستحقة على الشركات وتوفيق أوضاعها،يتم بعدها منح عقود منفصلة لكل فرد.

◾إعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير، بشرط سداد قيمة 10٪ المخصصة للضرائب.

◾يتم الإعتداد بالكروكيات الصادرة من المتغيرات المكانية فقط ولا يُعتد بغيرها من المراكز.