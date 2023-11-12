إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة فى الوادى الجديد

أصيب 11 شخصا بينهم 4 من جنسية عربية فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد، بسبب انفجار إحدى اطاراتها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام .

وورد إخطار أمنى إلى مديرية أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة أثناء توجهها لتنفيذ فعاليات عن لغة التخاطب بمركز شباب موط مما أسفر عن إصابة 11 شخص بينهم 4 من جنسية عربية بإصابات سطحية وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة.



وانتقل على الفور المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الداخلة لمتابعة حالة المصابين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.