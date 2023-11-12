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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الشاي الأخضر للبشرة ما يلي:- 

 
· له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات مكافحة علامات شيخوخة البشرة: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، وتسرع عملية شفاء الخلايا؛ الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة وتشمل بقع العمر، والتجاعيد، وبقع الشمس.
· تخفيف دهنية البشرة: لاحتوائه على حمض الطنطاليك الذي يقلص مسام الوجه، ويحد من إنتاج الزهم .
· تخفيف حب الشباب والرؤوس السوداء: إذ يعالج حب الشباب الخفيف والمعتدل لاحتوائه على مضادات الميكروبات، ومضادات للالتهابات، ومضادات للأكسدة، وخصائص قابضة.
.مقشّر خفيف للبشرة: فملمس أوراق الشّاي الأخضر الجافة يزيل خلايا الجلد الميتة، ويزيل الدّهون الزّائدة عن البشرة، ويجدّد الخلايا. حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية: إذ إن شرب كوبين من الشّاي الأخضر يوميّاً أو وضعه على البشرة يحمي البشرة من أشعة الشّمس، ويخفّف من الاحمرار والالتهابات النّاجمة عن التّعرّض لها.
·  يخفف من انتفاخ تحت العينين: لاحتوائه على مضادات الأكسدة وحمض الطنطاليك.

وصفات الشاي الأخضر للبشرة ما يلي:-

1-التقليل من انتفاخ تحت العينين والهالات السوداء :-
المكونات: كيسان مستعملان من الشّاي الأخضر.
طريقة التحضير: وضع أكياس الشّاي الأخضر في الثّلاجة مدّة 30 دقيقة. إغلاق جفن العين ووضع الكيس المبرد عليه. ترك الشّاي الأخضر على العينين مدّة 15 دقيقة. تكرار الوصفة مرّتين يوميّاً، للحصول على أفضل النّتائج.

2- تحسين صحة البشرة :-
المكونات: كيسان من الشّاي الأخضر. 2-1 ملعقة صغيرة من العسل. القليل من عصير اللّيمون.
طريقة التحضير: استخراج محتوى أكياس الشّاي الأخضر. إضافة بقيّة المكوّنات إلى الشّاي المستخرج، ومزجها معه. وضع المزيج على الوجه، وتركه مدّة 5-10 دقائق، قبل شطفه بالماء الفاتر. تكرار هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.

3-مكافحة شيخوخة البشرة :-
المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الزّبادي. ملعقة كبيرة من أوراق الشّاي الأخضر المطحونة. القليل من مسحوق الكركم. 
طريقة التحضير: خلط المكوّنات جميعها معاً. وضع الخليط على الوجه والرّقبة. ترك الخليط على الوجه مدّة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. تكرار الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً

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