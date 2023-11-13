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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبد الرحمن السنوسي: تعلقت روحيا بساحة الزعامة المحمدية في أسوان .. وأنتمي لأسرة الفن فيها متجذر

عبد الرحمن السنوسي
عبد الرحمن السنوسي

قال المداح عبد الرحمن السنوسي الملقب بمداح مولانا ، إن والده  أحمد محمود سنوسى خطاط، ورسام، وصاحب أنامل ذهبية في التصوير بالفرشاة والقلم، وذو صوت ندى تأثر به  فعشق منذ صغره المديح واتصل روحيا بساحة الزعامة المحمدية في أسوان حيث تربى فيها روحيا وسلوكيا ولمع نجمه في سماء الإنشاد الديني.

وأضاف السنوسي خلال ندوة له في صدى البلد أنه درس المقامات الموسيقية، والتصوير النعمى علي يد متخصصين في القاهرة وفاق كل من معه وتصدر  أسماء الأوائل بمدرسة الإنشاد التابعة لنقابة الإنشاد الدينى والمبتهلين بالقاهرة.

 

وأوضح أنه قد سافر لتريم اليمن ومدح هناك وأسمع أهل الحب منه ما ناب عن شوقه وهيامه لحضرة  المحبوب صلى الله عليه وسلم، وتنقل في عدد من المحافظات يمدح في رحاب ساحات أهل الفضل 
من السادة  الأشراف وأهل القرب المحمدي .

وأشار إلى أنه من من مواليد مديرية إسنا بالأقصر لأسرة الفن فيها متجذر أصيل .

وقدم السنوسي أنشودة غال علي والتي من أفضل المدائح النبوية.

 

عبد الرحمن السنوسي المداح عبد الرحمن السنوسي السنوسي لتريم اليمن الإنشاد الزعامة المحمدية

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