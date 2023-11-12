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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 12 فدان بأبو النمرس

ازالة تعديات
ازالة تعديات

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع امن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية التي تم رصدها بمركز ومدينة ابو النمرس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات علي الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء. 


 كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحه ١٢ فدان بطريق الدير بطموه بالوحدة المحلية لمنيل شيحه بمركز ومدينة ابوالنمرس مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض علي النيابة العامة. 
وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة . 


كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتحاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة . 


واكد محافظ الجيزة بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية .

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