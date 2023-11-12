برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية الطارئة عبرت عن الرؤية المصرية الثابتة تجاه غزة

ثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، اليوم السبت، مؤكداً أنها حملت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بما تحمله من جهود ومساعي دؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة، وانفاذ هدنة فورية عاجلة تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف للجرائم والمذابح الشنيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بصورة مخيفة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة سيكون لها تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد القطامي، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم التخاذل الدولي وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي الذي ما زال يحصد فشلا ذريعا في إيقاف الحرب في غزة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من مصداقيته الأخلاقية والسياسية التي دائما ما ينادي بها.

وأشار القطامي إلى أن الصمت الدولي الراهن فقد كثير من ثقة الدول المجاورة وأكد على أن إسرائيل ستظل الإبن المدلل لدى الغرب ويكتسب الكارت الأحمر في إنهاء حياة شعبا بأكمله باستخدام أبشع واخطر الاسلحة بديلاً عن لغة الحوار والتفاوض.

واختتم النائب عمرو القطامي, حديثه قائلا: الرؤية المصرية ستظل ثابتة في تعبيرها عن مطالبها المشروعة لصالح تحقيق استقرار الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".