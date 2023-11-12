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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يديره طالبين..غلق وتشميع مركز طبي غير مرخص بمدينة العياط في الجيزة|شاهد

رئيس مدينة العياط
رئيس مدينة العياط داخل المركز

شن مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة برئاسة المهندس محمود مدينة رئيس مدينة العياط، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، حملة تفتيشية على المراكز الطبية الغير مرخصة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية، والعيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها، وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادرة المستلزمات الطبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير، وتنفيذ الغلق الإدارى للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز طبى خاص يدار بدون ترخيص، ويدار عن طريق طالبين أحدهما بكلية الطب والآخر بكلية تمريض.

كما تم العثور داخل المركز عن أجهزة طبية وحضانات للأطفال، وغرف مخصصة للكشف الطبي، وغرفة مجهزة لإجراء العمليات وغرف اقامة.

وقد تم مصادرة محتويات المركز الطبي وغلق وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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