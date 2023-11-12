ناجي الشهابي: مصر أصبحت في وجه المدفع والعالم يتابع حديث الرئيس السيسي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مصر أصبحت في وجه المدفع، فالعالم كله أصبح يتابع ما يتحدث به الرئيس السيسي، للدفاع عن أمن مصر القومي، والقضية الفلسطينية.

وأضاف "ناجي الشهابي" خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الرئيس السيسي مقبل عن انتخابات رئاسية لا يندفع إلا للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي ودعم القضية الفلسطينية، متابعا: الشعب المصري عندما ينادي المنادي يلبي النداء.

واسترسل: الشعب المصري يركز الآن على ما يجري في غزة، ويحاول الحديث لإنقاذ الأهالي والضحايا، لأن الشعب على وعي وإدارك بالمخطط الغربي السابق، مشددا على أن الرئيس السيسي اندفع بكل قوته لكي يدافع عن الأمن القومي المصري والعربي.

