ناجي الشهابي: الأمن القومي المصري وتهجير الفلسطينيين أمور لا يمكن المساس بها

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن المشهد الحالي يوضح أن مصر الرسمية تتحدث خلفها مصر الشعبية مهنية وحزبية، حيث يصطف الجميع خلف مصر الرسمية



وأوضح “ناجي الشهابي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن مصر اعتمدت على دبلوماسية رئاسية أغلقت فيها باب الغرف المغلقة وفتحت المؤتمرات الصحفية، متابعا: "كل المخططات اللي كنا نتكلم عنها بصوت واطي ولا يمكن لأحد أن يتحدث عنها، الرئيس السيسي فاجئ الدنيا وتحدث عنها بقوة ووضوح".



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بكل قوة وتحدي، حيث أكد على أننا لا نقبل المساس بالأمن القومي المصري وأن تهجير الفلسطينيين تصفية القضية وهذا أمر لن تقبله مصر.



واسترسل: الرئيس عبر عن جميع المصريين في قضية المركزية الفلسطينية، متابعا: العالم يتابع ما يتحدث به الرئيس، للدفاع عن أمن مصر القومي، بالحديث عن قضية فلسطين، التي يعتبرها قضية القضايا.