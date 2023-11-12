قولاً واحداً.. الرئاسة: مصر ترفض أي ضغوط خارجية بخصوص تهجير الفلسطينيين|فيديو

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر من أوائل الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره، ولم تفلح أي قوة في أن تحيد بمصر عن مسار دعم فلسطين الممتد عبر التاريخ.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لأجل الشعب الفلسطيني وهذا يتم عن طيب خاطر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر عميق ويتم التعبير عنه بوسائل وإجراءات مختلفة، مشددا على أن مصر ترفض الضغط عليها قولا واحدا، لأن هذا موقف مصر ويتعلق بحماية سيادتها أراضيها.

الدور المصري في القضية الفلسطينية يهدف لمصلحة قومية

وأشار المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يهدف لمصلحة قومية وعامة مثل التحذير من قضية التهجير القسري.

ولفت إلى أن الموقف المصري لا يعبر عن موقف الدولة للتعبير عن مصلحة خاصة وإنما موقف يعبر عن المنطق والمصلحة العامة، مؤكدا أن مصر تحملت الكثير وضحت من أجل القضية الفلسطينية.