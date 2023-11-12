متحدث الرئاسة عن لقاء السيسي وبشار الأسد: سوريا لها وضعية خاصة عند المصريين

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد، مؤكدا أن سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري.



وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين الشعبين تاريخية وعميقة، مشيرا إلى أن الشعب المصري تألم لما أصاب سوريا خلال السنوات الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصلحة مصر في سوريا هو استعادة الدولة السورية لأمنها واستقرارها وكذلك شعبها، مردفا: هناك مصلحة مصرية مؤكدة أن تكون الدولة العربية مستقرة ومتماسكة.

موقف مصر واضح في العلن

وأشار المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن موقف مصر واضح في العلن، وهو التسوية السورية الشاملة، بما يحافظ على المؤسسات، ويرفض محاولات التدخلات الخارجية التي تحول دون وحدة الشعب وتماسكه.