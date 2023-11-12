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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: السيسي يكثف اتصالاته لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، عن دوافع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه بالأمس كانت هناك قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية بالسعودية، حيث تم دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن هذه القمة هدفها تعزيز التصورات بين الدول المشاركة بها، لذلك لقاءات الرئيس أمس كانت لتعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة واتخاذ أفضل السبل لتحقيق الأهداف في الأزمة الحالية خاصة ان مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية قيادة وشعبا .

 مصر تهتم وتدعم القضية الفلسطينية 

وأكد  المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تهتم وتدعم حماية الامن القومي العربي والقضية الفلسطينية منذ أكصر من 75 عاما، وبالتالي مصر تعمل على وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتح الابواب لدعم الاشقاء وحفاظ الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.

رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي إبراهيم رئيسي القضية الفلسطينية الشرق الاوسط قطاع غزة

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