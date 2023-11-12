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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقود حرب المستشفيات .. والمرضى يموتون.. فيديو

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال الدكتور أشرف  القدرة ، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يقود حرب المستشفيات، والمرضى يموتون، وأن نحو 3 أطفال في حضانات الأطفال ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأن طغيان سلطات الاحتلال  بلغ به أن طلب من  رئيس مستشفى الشفاء أن يذهب لمنطقة الاشتباكات ليحصل على الوقود.

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الصحة الفلسطينية: 100 جثمان شهيد في ساحة مستشفى الشفاء

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الصحة الفلسطينية تعلن خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة منذ يومين


ولفت في مداخلة تليفونية برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON، إلى أن مجمع الشفاء الطبي خرج منه العدد الأكبر من النازحين والصحفيين والجرحى أتجاه جنوب قطاع غزة  ويضم  8-10 من العوائل التي بها أطفال ونساء ومسنين  وكبار السن  بالإضافة  لفرق الطبية وصحفيين لان ساحات المستشفى غير آمنه حاليا.


وتابع: "تنياهو يخدع العالم، وأين يذهب المرضى والأطفال بعد ترك مستشفى الشفاء؟، الاحتلال يكذب ويناقض نفسه حتى في المؤتمر الصحفي أمام العالم.  يخدع العالم ويتحدث عن الممرات الامنة للنزوح ثم يقوم بقصف تلك القوافل النازحة ".

الصحة الفلسطينية الممرات الآمنة انقطاع التيار الكهرباء الشفاء الطبي الدكتور أشرف القدرة الإعلامية لميس الحديدي

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