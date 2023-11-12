متحدث الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقود حرب المستشفيات .. والمرضى يموتون.. فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة ، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يقود حرب المستشفيات، والمرضى يموتون، وأن نحو 3 أطفال في حضانات الأطفال ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأن طغيان سلطات الاحتلال بلغ به أن طلب من رئيس مستشفى الشفاء أن يذهب لمنطقة الاشتباكات ليحصل على الوقود.



ولفت في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، إلى أن مجمع الشفاء الطبي خرج منه العدد الأكبر من النازحين والصحفيين والجرحى أتجاه جنوب قطاع غزة ويضم 8-10 من العوائل التي بها أطفال ونساء ومسنين وكبار السن بالإضافة لفرق الطبية وصحفيين لان ساحات المستشفى غير آمنه حاليا.



وتابع: "تنياهو يخدع العالم، وأين يذهب المرضى والأطفال بعد ترك مستشفى الشفاء؟، الاحتلال يكذب ويناقض نفسه حتى في المؤتمر الصحفي أمام العالم. يخدع العالم ويتحدث عن الممرات الامنة للنزوح ثم يقوم بقصف تلك القوافل النازحة ".