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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر ترفض أي ضغوط خارجية.. أمريكا تبحث عن بديل نتنياهو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. تفاصيل الحرب البيولوجية في غزة| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

وزير فلسطيني سابق: نتنياهو يطيل الحرب على غزة للبقاء في السلطة
قال صبري صيدم الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح، إن نتنياهو يبحث عن وسيلة لحفظ ماء وجهه، حتى في إسرائيل يقولون إن نتنياهو يطيل أمد الحرب على غزة للبقاء في السلطة.


المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة
قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفيات شمال غزة توقفت معظمها عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.


رئيس "مجاهدي سيناء" رافضا تهجير الفلسطينيين إلى أرض الفيروز: الهدف تصفية فلسطين
قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن سيناء منذ أزمنة بعيدة جدًا كانت شاهدة على  جميع الحروب التي خاضتها مصر من جهة الشرق، مشيرًا إلى ان هذه الحروب كانت تهدف في المقام الأول لإقطاع سيناء عن مصر.


إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء في غزة بالدبابات وتقصف المبان المحيطة
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بقطاع غزة بشير جبر، إن القصف اليوم هو الأعنف على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وطائرات الاحتلال تقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار، وقدمت خان يونس اليوم نحو 25 شهيدًا وعشرات المصابين.


الصحة الفلسطينية: 100 جثمان شهيد في ساحة مستشفى الشفاء
قالت الدكتورة مي  الكيلة،  وزيرة الصحة  الفلسطينية، إن الأوضاع في قطاع غزة الكارثية، واصفة استهداف المستشفيات والمنشئات الصحية بـ"حرب المستشفيات" كون الاحتلال يستهدف تلك المؤسسات منذ اليوم الأول للعدوان  بما يجل الوضع كارثياً.

 

ميناء القاهرة الجوي: لم يتم تسريب أي بيانات من الهجوم السيبراني على موقعنا اليوم
علق الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، على تعرض موقع مطار القاهرة الجوي، لاختراق، خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على أنه منذ بداية اليوم، تعرض الموقع لهجمة سيبرانية، الغرض منها تعطيل الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة عن العمل.


أمريكا تبحث عن بديل نتنياهو.. 76٪ من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت، إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا من إسرائيل، حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

 

قولاً واحداً.. الرئاسة: مصر ترفض أي ضغوط خارجية بخصوص تهجير الفلسطينيين|فيديو
أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر من أوائل الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره، ولم تفلح أي قوة في أن تحيد بمصر عن مسار دعم  فلسطين الممتد عبر التاريخ.


المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يوجه رسالة لـ الشعب المصري.. فيديو
وجه الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، رسالة للشعب المصري، قبل الانتخابات الرئاسية.

 

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن البلاد متأثرة بمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار رعدية.


مفاجأة.. تفاصيل الحرب البيولوجية في غزة للقتل طويل الأمد لـ الفلسطينيين|فيديو
أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أسلحة الدمار الشامل تنقسم إلى 3 أنواع وهي نووية وكيميائية وبيولوجية، موضحا أن النوعين الأول والثاني من السهل اكتشاف استخدامها.


القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير في العراق بالطائرة المسيرة
قالت هبة التميمي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن قاعدة الحرير العسكرية التي توجد فيها القوات الأمريكية، تعرضت للكثير من الأضرار نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة، في مسلسل لاستهداف القواعد التي بها قوات أمريكية.

 

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