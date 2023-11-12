إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء في غزة بالدبابات وتقصف المبان المحيطة

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بقطاع غزة بشير جبر، إن القصف اليوم هو الأعنف على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وطائرات الاحتلال تقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار، وقدمت خان يونس اليوم نحو 25 شهيدًا وعشرات المصابين.



وأضاف أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تقصف المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بقنابل فسفورسة تسببت في أضرارا صحية جسيمة، للضغط على المواطنين في محيط مجمع الشفاء، وهناك عدد كبير من المرضى بمجمع الشفاء الطبي، والجرحى يتلقون المساعدات الطبية في الطرقات والممرات في المستشفى.

الدبابات

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تحاوط مجمع الشفاء بالدبابات على مقربة 400 متر من المستشفى، وجميع مستشفيات غزة توقف معظمها عن الخدمة بسبب نقص الوقود وسيتوقف الباقي على أقصى تقير يوم الخميس.

وأوضح أن حركة النزوح من الشمال إلى جنوب غزة مستمرة، وهي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر بسبب القصف المستمر الذي يستهدف النازحين، والاتصال وخدمات الإنترنت قد تتوقف بالكامل عن الخدمة بحلول يوم الخميس المقبل، وإذا لم يتم إدخال الوقود ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل بنسبة 100%.

https://www.youtube.com/watch?v=7yTqhDLVU-w&ab_channel=AlQAheraNews