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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "مجاهدي سيناء" رافضا تهجير الفلسطينيين إلى أرض الفيروز: الهدف تصفية فلسطين

صدى البلد

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن سيناء منذ أزمنة بعيدة جدًا كانت شاهدة على  جميع الحروب التي خاضتها مصر من جهة الشرق، مشيرًا إلى ان هذه الحروب كانت تهدف في المقام الأول لإقطاع سيناء عن مصر.

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وتابع "عبدالله جهامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن سيناء أرض غالية، وعُطرت بدم شهداء مصر من كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سيناء مصرية بنسبة 100%، وأبناءها يعملون على تأمينها بالتعاون مع القوات المسلحة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي  أثناء احتلاله لسيناء، قام بتنظيم مؤتمر لجميع المشايخ لكي يفرص حماية دولية على سيناء، ولكن شيوخ القبائل رفضوا هذا الأمر، بالقول: "سيناء مصرية، ولن نقبل أي حكم غير حكم المصري، ومن يريد أن يتحدث مع سيناء، فليذهب إلى الزعيم جمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن أبناء سيناء خسروا في المعركة الأخيرة ضد الإرهاب أكثر من 500 شهيد، مشيرًا إلى أن فكرة تهجير أبناء سيناء إلى سيناء تهدف في المقام الأول لتصفية القضية الفلسطينية.
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