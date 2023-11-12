عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميناء القاهرة الجوي: لم يتم تسريب أي بيانات من الهجوم السيبراني على موقعنا اليوم

صدى البلد

علق الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، على تعرض موقع مطار القاهرة الجوي، لاختراق، خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على أنه منذ بداية اليوم، تعرض الموقع لهجمة سيبرانية، الغرض منها تعطيل الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة عن العمل.

وأضاف عبد الخالق محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن هذه الهجمة من خارج مصر، ويتم تتبع خيوطها، منوهًا بأنه تم الاطمئنان على أن كل البيانات في الموقع ولم يتم تسريب أي من البيانات التي يحتوي عليها الموقع.

وأكد أن الموقع يعرض بعض الخدمات داخل المطار، وليس بيانات خاصة بالرحلات وتوقيتها ومواعيدها، مشددًا على أن مطار القاهرة الدولي يمتلك أقصى درجات التأمين للبيانات الخاصة بالرحلات والمنتجات.

وأشار إلى أنه بنهاية اليوم؛ ستعود كل الخدمات، وسيكون الموقع الخاص بمطار القاهرة متاحا للجميع للتعامل معه.

القاهرة الجوي ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الجوى مطار القاهرة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين في غزة

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة يفضح أكاذيب الاحتلال بشأن تزويد المستشفى بالوقود

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

ميناء القاهرة الجوي: لم يتم تسريب أي بيانات من الهجوم السيبراني على موقعنا اليوم

بعد تراجعه عالميا .. سعر الذهب في الإمارات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حوادث الطيران الأكثر دموية في التاريخ .. قصة الرحلة السعودية 763

أسد يهرب من سيرك ويتجول في شوارع قرية إيطالية.. شاهد ماذا حدث؟

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

كيفية إيقاف تساقط الشعر

فيديو

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ