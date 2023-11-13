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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail

تحذير عاجل من جوجل
تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail

أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لمستخدميها، حيث أكدت الشركة على أنها ستبدأ في حذف الملايين من حسابات تطبيق البريد الألكتروني Gmail من الشهر المقبل كجزء من تحديث رئيسي للنظام الأساسي.  

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن عملية الحذف التي ستقوم بها جوجل ستؤثر على جميع حسابات جوجل الشخصية التي ظلت خاملة لمدة عامين على الأقل، مع حذف رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وجداول البيانات ومواعيد التقويم والصور ومقاطع الفيديو بشكل دائم. 

وفقًا للصحيفة فإن شركة جوجل قد قدمت هذه السياسة في وقت سابق من هذا العام ولكن من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر ديسمبر القادم. 

 

وقالت روث كريشيلي، نائب رئيس إدارة المنتجات في جوجل في شهر مايو الماضي: "إننا نقوم بتحديث سياسة عدم النشاط الخاصة بحسابات جوجل لمدة عامين عبر منتجاتنا". 

 

وأضافتك: “يعمل هذا التحديث على مواءمة سياستنا مع معايير الصناعة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالحساب وحذفه، كما يحد أيضًا من مقدار الوقت الذي تحتفظ فيه جوجل بمعلوماتك الشخصية غير المستخدمة”.

ومن المقرر أن تهدف هذه الخطوة إلى حماية مستخدمي جوجل النشطين من التهديدات الأمنية مثل عمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات. 

 

وعادةً ما تكون الحسابات القديمة التي لم يتم استخدامها لسنوات معرضة للخطر من المقرصنين والمحتالين، حيث قد يستخدمون نفس كلمات المرور التي تم اختراقها في خروقات أمنية أخرى، والتي تتوفر بسهولة على الويب المظلم. 

 

قد يؤدي فقدان الوصول إلى حساب Gmail أيضًا إلى منع الأشخاص من استخدام الأنظمة الأساسية والخدمات الأخرى عبر الإنترنت المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني هذا، حتى لو لم تكن مرتبطة بـ جوجل.

 

ومن أجل الحفاظ على حساب Gmail بشكل نشط وتجنب حذفه، يُنصح مستخدمو جوجل بفتح أو إرسال بريد إلكتروني، أو استخدام Google Drive، أو تنزيل تطبيق على متجر Google Play، أو ببساطة إجراء بحث جوجل أثناء تسجيل الدخول إلى الحساب. 

 

 

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