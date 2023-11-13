اليوم.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين نوفمبر الجاري يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته، حيث ترك في رصيده الفني أكثر من 250 عملا فنيا.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي ، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان ، ولن اعيش في جلباب ابي ، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها ، ورأيه في مشوارها الفني.

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن ، وعن أعمالها الفنية المتعددة ، وايضاً عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

