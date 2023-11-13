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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تستحق الشراء.. أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023

تستحق الشراء..أفضل
تستحق الشراء..أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023

مع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف الذكية، أصبحت هواتف الفئة المتوسطة خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين. تقدم هذه الهواتف أداءً قويًا وميزات متقدمة بأسعار معقولة.

 

في هذا التقرير، نلقي نظرة على أفضل هواتف الفئة المتوسطة المتاحة في عام 2023.

 

1. Vivo V27 5G

يعد Vivo V27 5G أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة المتوفرة في الوقت الحالي. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج Dimensity 7200 من ميدياتك، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 64 ميجابكسل.

2. Realme GT Neo 3

يعد Realme GT Neo 3 أيضًا خيارًا رائعًا لهاتف الفئة المتوسطة. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج Dimensity 8100 من ميدياتك، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل.

3. Xiaomi 12 Lite

يعد Xiaomi 12 Lite خيارًا جيدًا آخر لهاتف الفئة المتوسطة. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج Snapdragon 778G من كوالكوم، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل.

4. Oppo Reno 7

يعد Oppo Reno 7 خيارًا أنيقًا لهاتف الفئة المتوسطة. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 90 هيرتز، ومعالج Dimensity 900 من ميدياتك، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل.

5. Samsung Galaxy A53 5G

يعد Samsung Galaxy A53 5G خيارًا موثوقًا به لهاتف الفئة المتوسطة. يتميز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج Exynos 1280 من سامسونج، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 64 ميجابكسل.

 

الاختيار الأمثل لك

 

يعتمد أفضل هاتف فئة متوسطة بالنسبة لك على احتياجاتك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة كبيرة وأداء قوي، فإن Vivo V27 5G أو Realme GT Neo 3 خياران رائعان. إذا كنت تبحث عن هاتف أنيق بكاميرا جيدة، فإن Oppo Reno 7 أو Samsung Galaxy A53 5G خياران جيدان.

 

وإليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف فئة متوسطة:

 

• الشاشة: تعتبر الشاشة من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي. تتوفر الهواتف الذكية بأنواع مختلفة من الشاشات، بما في ذلك شاشات AMOLED وIPS LCD. تتميز شاشات AMOLED بألوان أكثر حيوية ودرجة سطوع أعلى، لكنها قد تكون أكثر تكلفة.

• الأداء: يعتمد أداء الهاتف على مجموعة الشرائح الخاصة به. تتوفر الهواتف الذكية بمجموعة متنوعة من مجموعات الشرائح، بما في ذلك مجموعات الشرائح من ميدياتك وكوالكوم وسامسونج. توفر مجموعات الشرائح الراقية أداءً أفضل في الألعاب وتطبيقات متعددة المهام.

• الكاميرا: تعد الكاميرا أيضًا من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي. تتوفر الهواتف الذكية بكاميرات بعدسات مختلفة، بما في ذلك الكاميرات الخلفية والكاميرات الأمامية. تتميز الهواتف الذكية ذات الكاميرات الخلفية المتعددة بإمكانية التقاط صور أكثر إبداعًا.

• البطارية: توفر البطارية عمرًا أطول للبطارية، مما يعني أنك لن تضطر إلى شحن هاتفك كثيرًا. تتوفر الهواتف الذكية بأنواع مختلفة من البطاريات، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الليثيوم بوليمر.

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