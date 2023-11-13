65 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 13-11-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 65 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 89 و 90 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 122 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، والبلدي 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 32 و 35 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 21 و 22 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 11 و 12 جنيها.

