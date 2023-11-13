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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة الملايين.. إزاي تفضي أكبر مساحة على موبايلك؟

مشكلة الملايين..إزاي
مشكلة الملايين..إزاي تفضي أكبر مساحة على موبايلك؟

 أصبحت مشكلة امتلاء مساحة التخزين على الهواتف الذكية واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها المستخدمون، حيث يتسبب ذلك في بطء أداء الهاتف، وعدم القدرة على تنزيل التطبيقات والألعاب الجديدة، أو حتى التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

 

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفريغ مساحة التخزين على الهاتف، منها:

 

• حذف التطبيقات التي لا تستخدمها: فهذه التطبيقات تشغل مساحة كبيرة على الهاتف، حتى وإن كانت مخفية في الخلفية. ويمكن التعرف على التطبيقات التي لا تستخدمها من خلال قائمة التطبيقات في الهاتف، ثم حذفها.

• حذف الصور والفيديوهات: حيث تشغل الصور والفيديوهات مساحة كبيرة على الهاتف، ويمكن حذف الصور والفيديوهات التي لا تحتاجها، أو نقلها إلى جهاز تخزين خارجي.

• مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات: حيث تشغل ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات مساحة صغيرة على الهاتف، لكنها تتراكم بمرور الوقت، ويمكن مسحها من خلال قائمة التطبيقات في الهاتف، ثم الضغط على زر "المزيد" واختيار "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".

• نقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر: حيث يمكن نقل الملفات الكبيرة، مثل الملفات الصوتية والفيديو، إلى جهاز الكمبيوتر، مما يوفر مساحة على الهاتف.

 

وهناك أيضًا بعض التطبيقات التي يمكن استخدامها لتفريغ مساحة التخزين على الهاتف، مثل:

 

• Clean Master: وهو تطبيق مجاني يوفر العديد من الأدوات لتنظيف الهاتف، بما في ذلك حذف الملفات غير الضرورية، ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، وتحسين أداء الهاتف.

• DiskUsage: وهو تطبيق مجاني يعرض لك خريطة تفصيلية لمساحة التخزين على الهاتف، مما يساعدك على تحديد الملفات أو التطبيقات التي تشغل مساحة كبيرة.

وإذا كنت تعاني من مشكلة امتلاء مساحة التخزين على هاتفك، فيمكنك تجربة الطرق المذكورة أعلاه لتفريغ مساحة أكبر على هاتفك.

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