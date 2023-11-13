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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في الحسكة

أرشيفية
أرشيفية

قال المرصد السوري، اليوم الإثنين، إنه وقع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في الحسكة السورية.

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، عن سقوط قذائف صاروخية على قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية في دير الزور بـ سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار لوستن، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأمر للهجوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، لافتا إلى أن سلامة جنودنا أولوية.

المرصد السوري هجوم بطائرة مسيرة قاعدة أميركية الحسكة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجيش الأمريكي الحرس الثوري الإيراني العراق وسوريا

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