لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

قام العلماء بتصوير حيوان ثديي قديم يحمل اسم "إيكيدنا" لأول مرة منذ عقود من الزمن، مما يثبت أنه لم ينقرض.

سجلت رحلة استكشافية إلى إندونيسيا بقيادة باحثين من جامعة إكسفورد أربعة مقاطع مدتها ثلاث ثوانٍ لحيوان "إيكيدنا أتينبورو طويل المنقار" الذي يطلق عليه اسم "الحفريات الحية" وهي تمثل قنافذ النمل الشائكة والمفروية وذات المنقار.

منذ حوالي 200 مليون سنة

يعتقد العلماء أن هذا الحيوان ظهر منذ حوالي 200 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض، وفقًا لشبكة CNN.

وكان الدكتور كمبتون، عالم الأحياء من جامعة أكسفورد، قد ترأس فريقًا متعدد الجنسيات في رحلة استكشافية مدتها شهر، عبر مساحات غير مستكشفة سابقًا من جبال سايكلوبس، وهي موطن للغابات المطيرة الوعرة على ارتفاع 2000 متر (6561 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.

إيكيدنا أتينبورو

وبالإضافة إلى عثورهم على "إيكيدنا المفقودة" لأتينبورو، اكتشفت البعثة أنواعًا جديدة من الحشرات والضفادع، ولاحظت مجموعات من شجرة الكنغر وطيور الجنة أيضًا.

جبال العملاق

يعتبر إيكيدنا هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يضع البيض. من بين أنواع إيكيدنا الأربعة، ثلاثة منها لها مناقير طويلة، مع إيكيدنا أتينبورو، وإيكيدنا الغربي الذي يعتبر مهددًا بالانقراض بشدة.

إيكيدنا أتينبورو في متحف التاريخ الطبيعي بهولندا

وكشفت الرحلات الاستكشافية السابقة إلى جبال العملاق عن علامات، مثل "وخزات الأنف" في الأرض، تشير إلى أن إيكيدنا أتينبورو لا يزال يعيش هناك.

لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أبعد المناطق الجبلية وتقديم دليل قاطع على وجودهم، وهذا يعني أنه على مدار الـ 62 عامًا الماضية، كان الدليل الوحيد على وجود آتنبورو إيكيدنا هو عينة محفوظة تحت إجراءات أمنية مشددة في غرفة الكنز في ناتوراليس، متحف التاريخ الطبيعي في هولندا.