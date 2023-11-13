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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تضع شروطا لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين

أرشيفية
أرشيفية

كشف موقع "مكان" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مطالب حركة المقاومة الفلسطينية حماس لإطلاق سراح عن بعض الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال الموقع أنه نقل هذه المطالب عن مصادر مطلعة مقربة من حماس من اجل المضي قدما نحو إخلاء سبيل الأسرى.

ووفقا للموقع فقد قالت حماس أنها ستطلق سراح 35 مجندة إسرائيلية لديها، في مقابل الإفراج عن 35 أسيرة فلسطينية لدى إسرائيل.

كما اشترطت حماس نقلا عن المصادر المطلعة، إدخال 7 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قبل إخلاء سبيل الأسرى المحتجزين لديها.

كما أعربت الحركة عن استعدادها لإخلاء سبيل الأسرى المدنيين الأحياء وحملة جنسيات أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا "لم يتم اعتقالهم لأنشطة مسلحة".

كما تطالب "حماس" بتمديد وقف إطلاق النار لوقت أطول "يستمر لأيام" وإدخال كميات كبيرة من الوقود، ومن المقدر أنه في حال المضي قدما في صفقة الرهائن فإن ذلك سيتم بشكل تدريجي وعلى عدة دفعات.

وأشار المصدر للموقع أن هناك تقدما محرزا في الاتصالات بين الجانبين بهذا الصدد، وهناك تفاؤل بنجاح الصفقة.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تفاؤل حذر بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق، وقالوا: "إن الحرب في غزة لن تتضرر، حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار لعدة أيام".

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