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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين..افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم

مهرجان الجيزة للتمور
مهرجان الجيزة للتمور

يشهد نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة تجهيزات كببرة  لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويستمر علي مدار يومين . 

ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم فعاليات المهرجان والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين. 

وأكد محافظ الجيزة  أن المهرجان يشارك فيه ٧٠ عارضا من الشركات  والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية. 

وأشار إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة الي تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية .

ويتضمن المهرجان برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه اساتذة من الجامعات المصرية .

ويتضمن موضوعات عن ( أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - ادارة افات نخيل البلح الحشرية - ادارة افات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر علي جودة وتداول التمور - انتاج معجون التمر بطريقة امنه - الاسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور اثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات انتاج التمور والقدرة التنافسية ).

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