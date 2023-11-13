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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد أفريقي مهم في زيارة للعاصمة الإدارية

صدى البلد

 

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD،  Shihle ZIKALALA   وزير قطاع الأعمال العام والبنية التحتية بجنوب إفريقيا والوفد المرافق له وذلك على هامش مشاركته في المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF 2023” Intra African Trade Fair “.

واستهل المهندس خالد عباس اللقاء بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له مع استعراض كامل لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من تنفيذ المشروع ومردود ذلك على المواطن المصري. كما أشار إلى أن المشروع منذ بدايته يهدف إلى بناء مدينة جديدة تؤمن عناصر الاستدامة والمدن الذكية والمساحات الخضراء وتوفر جودة حياة لحوالي ثمانية مليون مصري مع انتهاء كافة مراحلها.

ومن جانبه استفسر الوزير على مردود ذلك على العاصمة القاهرة، ووضح عباس أنه بإنشاء العاصمة الإدارية، ينعكس ذلك بالإيجاب على القاهرة من حيث التكدس السكاني والتقليل من حركة المترددين لإنهاء مصالحهم، حيث تم نقل الوزرات والمقار الحكومية المختلفة وجاري نقل السفارات وباقي الجهات التي من شأنها تخفيف العبء عن القاهرة. هذا وقد أشار الوزير إلى أنه سيتم إيفاد وفد من المتخصصين من جنوب إفريقيا إلى العاصمة الإدارية للوقوف على المشروع بالتفصيل والاستفادة من التجربة المصرية ونقل الخبرات.

وتلى اللقاء قيام الوزير والوفد المرافق بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي ومبني البرلمان الجديد وبعض أهم معالم المشروع.

 

 

البنية التحتية البرلمان الجديد التكدس السكاني الحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة

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