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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الكبار تكرم الغربية لحصولها على المركز الأول في محو الأمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم بمكتبه، الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتكريم المحافظة  لحصولها على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى. 

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وأشاد رئيس الهيئة بحصول محافظة الغربية على المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي ، كما أشاد بما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ مشروعات الهيئة بالغربية بهدف تنمية وتطوير العنصر البشري والذي هو محور التنمية.

و وجه ناصف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على الأمية بالغربية، مؤكدا على استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020.

واهدى رئيس الهيئة درع التميز لمحافظة الغربية وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في مجال محو الأمية في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمركز زفتى .

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وأوضح محافظ الغربية أن  المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 ،مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

وأشار المحافظ الى أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل على كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

وقال رحمي الى أنه تم محو أمية9619 مواطنا داخل54 قرية و 88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال العام الجاري .

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واهدى محافظ الغربية درع المحافظة التذكاري للدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما اهدى الدكتور محمد أبو النبايل رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية ميدالية المحافظة تقديرًا لجهوده المبذوله.

واختتم اللقاء بتكريم الدارسين الحاصلين علي شهادات محو الأمية.

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