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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى غزة

صدى البلد

جهزت وزارة التموين 6 شاحنات إغاثية إلى الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين. 

وقال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة أرسلت 6 شاحنات إلى قطاع غزة مجهزة بعدد من المواد، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية التي شملت جميعها المراتب والبطاطين والحصر بسبب برودة الجو وبداية فصل الشتاء.

وأضاف نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أنّ المواد التي تم إرسالها جاءت كمرحلة أولى في 6 شاحنات محملة بما تم طلبه من احتياجات من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، وشملت «5400 بطانية، و900 حصيرة، و600 مرتبة».

وأشار اللواء أحمد فتحي، إلى أنّه من الوارد تجهيز مرحلة ثانية بعدد آخر من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة، قائلا: «مواد القافلة الثانية ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثية أخرى أو مستلزمات طبية»، مؤكدا أنّه حسب ما سيتم طلبه من مكتب الإغاثة الكاثوليكية سيتم توفيره.
 

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