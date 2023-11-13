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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب شركة وآخر لاتجارهما فى النقد الأجنبى

ارشيفية
ارشيفية

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي صاحب شركة وآخر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مالك شركة ، وآخر مقيمان بمحافظة الجيزة حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى  " بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول .

بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.

كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار بالنقد السوق المصرفى القاهرة النقد الأجنبي ضبط صاحب شركة عملات اجنبية مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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