تشريع جديد.. الحكومة تبلغ البرلمان سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

قررت الحكومة سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن الحكومة تقدمت بطلب تعديل وسحب المادة الأولى من التعديلات، وأضاف "في قانون متكامل لطفل يتم إعداده حاليًا، نطلب سحب المادة وارجاءها لحين وضعها في قانون متكامل للطفل".

وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم، الحكومة سحبت المادة الأولى كأنها لم تكن".

وتنص المادة الأولى التي تراجعت عنها الحكومة على "تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2).

عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).

كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»،وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94).

عبارة «لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95).

كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109.

عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).

عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).

كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119).

كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).

كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).

عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)"

كان النائب ضياء الدين داود وجه انتقادات لهذا النص خلال كلمته في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه يؤثر على الاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولفت إلى عدم تقديم الحكومة معالجة موضوع