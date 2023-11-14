وزير الزراعة يشارك في منتدى التعاون الصيني الإفريقي

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى العاصمة الصينية بكين؛ للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الإفريقي في الزراعة، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي.

وذكر بيان لوزارة الزراعة أن مشاركة القصير في المنتدى تأتي بناء على دعوة تلقاها من الدكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.

مباحثات ثنائية

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش المنتدى، مع وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى.

يرافق وزير الزراعة، خلال زيارته للصين، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.