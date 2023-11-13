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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ"الشعب الجمهورى": المشاركة الفعالة فى انتخابات الرئاسة تسهم فى بناء الدولة

عياد رزق ، القيادي
عياد رزق ، القيادي بحزب الشعب الجمهورى

أكد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهورى، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعزيز الانتماء للوطن، مضيفا أن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا، وتعد انتخابات الرئاسة عرسا ديمقراطيا ومن أهم الأحداث التى تشهدها مصر.

وأوضح رزق، فى بيان له اليوم الأثنين، أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته، مشددا على عدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة التى يرددها بعض السياسين وتصريحات أبواق الجماعات الإرهابية التي تدعي زورا وبهتانا بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة لأحد المرشحين، وعلى الناخب ضرورة الإدلاء بصوته دون تأثير من أحد.

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهورى، أن وجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وخروجها بشكل يليق بالدولة المصرية.

وأكد على ضرورة أن يشارك الشعب المصري بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتعبير عن إرادتهم باختيار من يمثلهم من المرشحين، حيث تشهد الانتخابات منافسة قوية بين 4 مرشحين يمثلون تيارات مختلفة ويعبرون عن جميع طوائف الشعب المصري.

ولفت رزق إلى أن حزب الشعب الجمهوري يقف خلف مرشحه فى الانتخابات الرئاسية ويدعم بكل قوة المهندس حازم عمر، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي متكامل ومبني على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن معالجات فى مختلف قطاعات الدولة، ويشتبك مع جميع مشكلات المواطنين فضلا عن إصلاحه للاقتصاد وسوف يستغرق تنفيذه 3 سنوات .

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