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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعات الأوروبية في مصر

صدى البلد

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة وانطلاقا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

وأوضح أحمد الشيخ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم محاضرات لطلبة الجامعات الأوروبية في مصر عن مبادئ البورصة وإعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعات الأوروبية لنشر الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية وإعداد المتميزين منهم ليصبحوا سفراء للبورصة المصرية.

وأضاف الشيخ: سنتعاون مع الجامعات الأوروبية في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال وأيضا في مجال الذكاء الصناعي وتنظيم مسابقات الابتكار.

وألقى رئيس البورصة محاضرة استعرض فيها طبيعة عمل البورصة المصرية ودورها في الاقتصاد، وكذلك دور ها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار والاستثمار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمبادئ  الأساسية للاستثمار والبورصة.

وأكد الشيخ على أهمية التكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب.

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