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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

Dubai AirShow..

طيران الإمارات توقع طلب شراء يضم حوالي 100 طائرة جديدة لأسطولها الجوي

صدى البلد

وقعت طيران الإمارات وبوينج العالمية، اتفاقا بطلبية شراء 90 جديدة من طراز طائرة 777 "إكس"، بما فيها 55 طائرة 9-777 و35 طائرة 8-777.

 

وجرى الإعلان عن الطلبية الجديدة، التي من شأنها أن ترفع حجم أسطول طائرات 777 لدى طيران الإمارات إلى 205 طائرات، خلال معرض دبي للطيران، حيث تعد الناقل الوطني الإماراتي أكبر مشغّل في العالم لطائرات 777.

وحضر حفل توقيع الطلبية الجديدة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وستان ديل، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية.

 

وقالت طيران الإمارات إنها بادرت إلى تحديث سجل طلباتها من طائرات 787 "دريملاينر" من أجل مواءمة القدرة المستقبلية لأسطولها مع الطلب بشكل أفضل، حيث تقدّمت بطلب جديد لشراء خمس طائرات من طراز 787، ما يرفع عدد طلباتها لطراز 787 إلى 35 طائرة، وسوف تحوّل 30 طلباً سابقاً إلى 20 طائرة من طراز 8-787 و10 طائرات من طراز10-787.

 

وكانت شركة بوينج العالمية، أعلنت في توقعاتها لسوق الطائرات التجارية الصادرة هذا العام، أن تشكل الطائرات ذات البدن العريض 45% من الطائرات الجديدة التي سوف تسلّم إلى شركات الطيران في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين المقبلة - وهي النسبة الأعلى من أي منطقة أخرى في العالم.

 

وتسيّر شركات طيران عديدة في المنطقة رحلات ما بين المراكز السكانية الرئيسية حول العالم، ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى نسبة أعلى من الطائرات ذات البدن العريض لنقل أعداد أكبر من الركاب.

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