بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر بمنطقة لوران بحي شرق، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت 4 أيام، حيث وجد محشورا بين الصخور بمنطقة لوران.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإقدام شاب على إلقاء نفسه ليلًا في مياه البحر بمنطقة لوران، غير المخصصة للسباحة، تزامنًا مع ارتفاع الأمواج.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق مجموعة "غواصين الخير" المختص بالإنقاذ البحري وانتشال الغرقى، أنه عمل مع فريق من الغواصين على البحث عن الجثمان على مدار 3 أيام كاملة، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ النهري نجحت صباح اليوم في العثور على الجثمان محشورًا بين الصخور وتم انتشاله.