نقل النواب توافق على اتفاقية تحويل قطار أبوقير بالإسكندرية إلى مترو كهربائي

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، علي الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد ابو قير بالاسكندرية وتحويل قطار أبو قير إلي مترو كهربائي.

وتهدف الاتفاقية إلي تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية) المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات .