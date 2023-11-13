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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي

صدى البلد

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عمر كمال يحسمها يا الأهلي يا بلاش".

وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

أرقام عمر كمال عبد الواحد مهيب عببد الهادي انتقال عمر كمال عبد الواحد للاهلي نجم فيوتشر

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