عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى في إسرائيل.. الكشف عن العديد من الإخفاقات بحكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، في وثيقة سلمت لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك العديد من الإخفاقات والفجوات في سلوك الحكومة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال إنجلمان: “كان من المفترض أن يكون استعداد الحكومة لحالات الطوارئ شاملاً وممارسًا وبجاهزية تشغيلية عالية… هذا هو التوقع المعتاد لدولة يعد استعدادها لحالات الطوارئ ضروريًا وأساسيًا في مواجهة تحدياتها الأمنية المعقدة”.

وأضاف إنجلمان أن “الشهر الأول من حالة الطوارئ في إسرائيل يتميز بالبطيء للحكومة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ماضية نحو النصر الكامل.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقائه بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة دورية الصحراء.

سفيرة فلسطين لدى تشيلي: النزوح إلى وادي غزة مأساة حقيقية

شاهد قبل وبعد ما حل من دمار هائل بمستشفيات غزة.. فاجعة كبرى

وقال نتنياهو: "لا توجد فترات راحة هنا، ولا توجد أشياء نصف جيدة هنا. إنها ليست "عملية"، وليست "جولة”.. نحن ماضون حتى النصر الكامل”.

وأشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوضع علي الجبهة الشمالية، وقال: “هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين.. هذا لعب بالنار. سيتم الرد على النار بنيران أقوى بكثير”.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

موضوعات متعلقة

بعد نشر بولندا دبابات على حدود بيلاروسيا..الكرملين: يعرف أصدقاؤنا ما يجب فعله

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد استهداف الفلسطينيين في ممرات النزوح

بيان عاجل من مستشار نتنياهو حول تطويق مستشفى الشفاء في غزة

تقترب.. إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو الحرب الأهلية

وصفت المتظاهرين بالغوغاء.. أول تعليق من حماس على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

يتهرب من المسئولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

نتنياهو يؤكد استمرار العدوان علي غزة.. ويحذر حزب الله من اللعب بالنار

المخابرات الروسية تفضح أحاديث أمريكا وإسرائيل خلف الأبواب المغلقة بشأن قصف غزة

ترشيحاتنا

معبر رفح يستقبل 10 حافلات تقل 564 أجنبيًا من غزة

تعرف علي موعد وتفاصيل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ