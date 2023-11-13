فوضى في إسرائيل.. الكشف عن العديد من الإخفاقات بحكومة نتنياهو

قال مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، في وثيقة سلمت لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك العديد من الإخفاقات والفجوات في سلوك الحكومة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال إنجلمان: “كان من المفترض أن يكون استعداد الحكومة لحالات الطوارئ شاملاً وممارسًا وبجاهزية تشغيلية عالية… هذا هو التوقع المعتاد لدولة يعد استعدادها لحالات الطوارئ ضروريًا وأساسيًا في مواجهة تحدياتها الأمنية المعقدة”.

وأضاف إنجلمان أن “الشهر الأول من حالة الطوارئ في إسرائيل يتميز بالبطيء للحكومة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ماضية نحو النصر الكامل.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقائه بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة دورية الصحراء.

وقال نتنياهو: "لا توجد فترات راحة هنا، ولا توجد أشياء نصف جيدة هنا. إنها ليست "عملية"، وليست "جولة”.. نحن ماضون حتى النصر الكامل”.

وأشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوضع علي الجبهة الشمالية، وقال: “هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين.. هذا لعب بالنار. سيتم الرد على النار بنيران أقوى بكثير”.